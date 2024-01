CONTES ET RENCONTRES -D’ICI – OLIVIER DE ROBERT Grèzes, mercredi 14 février 2024.

Grèzes Lozère

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-14 20:00:00

fin : 2024-02-14

D’ici

il conte pour nous ….

dans les cahots d’un train de nuit…

Ce n’est jamais que dire avec lenteur ce qui pourrait être résumé en quelques mots. C’est prendre le temps de suivre les chemins buissonniers du rire et du rêve, ceux qui vont en …

D’ici

il conte pour nous ….

dans les cahots d’un train de nuit…

Ce n’est jamais que dire avec lenteur ce qui pourrait être résumé en quelques mots. C’est prendre le temps de suivre les chemins buissonniers du rire et du rêve, ceux qui vont en mille détours des lèvres aux cœurs.

C’est cela qu’Olivier de Robert aime : prêter sa voix aux taiseux qui savent les choses essentielles et n’en disent rien ou presque, de peur de déranger. Tricoter des bouts de phrases toutes simples pour finir par dire les grandes vérités, celles qui

viennent du fond de l’âme humaine. Et puis raconter plutôt que conter, dire l’Histoire quand se taisent les histoires, enclencher la machine à remonter le temps pour jeter un coup d’œil sur des pages célèbres ou oubliées du grand livre du Temps.

Cathares, Jaurès, Aéropostale, Grande Guerre… Oublions un instant les tableaux noirs de l’école, ses récits sont de chair et de sang, ils sont l’aventure des hommes.

Contes ou récits, les mots s’envolent…

Attrapez-les !

Quand on a eu la malchance de voir le jour un peu loin de la terre des ancêtres, peut-on décréter que l’on est d’ici sans risquer de se prendre les pieds dans le tapis identitaire et s’entendre dire que l’on n’est pas d’ici ? Voilà donc les tribulations parfaitement authentiques d’un ariégeois en Ariège – qui pourrait être à coup sûr un lozérien en Lozère – à la recherche du Graal de l’assimilation.

L’histoire, qui commence dans les cahots d’un train de nuit et se termine en poème, parlera à ceux qui sont d’ici mais vivent là-bas, ceux qui voudraient être d’ici mais sont de là-bas tout en vivant ici, ceux d’ici qui en ont marre d’être ici mais ne supportent pas d’être de là-bas, ceux qui ne ne sont pas d’ici et qui s’en fichent d’être de là-bas et même ceux qui passaient par là par hasard et ont décidé de rester ici.

Verre de l’amitié après le spectacle Réservation au 06 84 24 26 26

Spectacle co-accueilli avec le Foyer rural de Grèzes

EUR.

Grèzes 48100 Lozère Occitanie



Mise à jour le 2024-01-05 par 48 – OT Gévaudan Destination