JOURNÉE SUR LA MAYENNE AVEC REPAS A BORD DU BATEAU PROMENADE RESTAURANT L’HIRONDELLE Grez-Neuville, 15 octobre 2023, Grez-Neuville.

Grez-Neuville,Maine-et-Loire

Journée sur la Mayenne avec repas à bord du bateau promenade L’Hirondelle au départ de Grez-Neuville..

2023-10-15 fin : 2023-10-15 17:00:00. EUR.

Grez-Neuville 49220 Maine-et-Loire Pays de la Loire



Day trip on the Mayenne with lunch aboard the L’Hirondelle touring boat, departing from Grez-Neuville.

Un día en el Mayenne con comida a bordo del barco turístico L’Hirondelle, con salida de Grez-Neuville.

Tagesausflug auf der Mayenne mit Essen an Bord des Ausflugsschiffs L’Hirondelle ab Grez-Neuville.

