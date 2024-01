SPORT AU FÉMININ RENCONTRE AVEC BERNADETTE DE GASQUET Grez-Neuville, jeudi 21 mars 2024.

SPORT AU FÉMININ RENCONTRE AVEC BERNADETTE DE GASQUET Grez-Neuville Maine-et-Loire

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-21 19:30:00

fin : 2024-03-21

Rencontre avec Bernadette de Gasquet autour du sujet du sport le 21 mars 2024.

Médecin et professeur de yoga, Bernadette de Gasquet sera

présente pour une soirée consacrée au sport féminin de

la maternité à la maturité, sa méthode s’adresse à tous les âges

de la vie d’une femme et s’adapte aux conditions physiques

de chacune à travers le yoga, la musculation, le gainage etc.

Objectifs bien-être et préservation du corps garantis !

Informations / réservations

Office de tourisme de l’Anjou bleu

officedetourisme@anjoubleu.com / 02 41 92 86 83

.

Grez-Neuville 49220 Maine-et-Loire Pays de la Loire officedetourisme@anjoubleu.com



L’événement SPORT AU FÉMININ RENCONTRE AVEC BERNADETTE DE GASQUET Grez-Neuville a été mis à jour le 2024-01-18 par eSPRIT Pays de la Loire