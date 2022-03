Greyswood (folk-rock) Schirmeck, 13 mai 2022, Schirmeck.

Greyswood (folk-rock) Schirmeck

2022-05-13 20:30:00 – 2022-05-13 22:00:00

Schirmeck Bas-Rhin Schirmeck

EUR Greyswood livre un folk-rock brut et passionné, dévoilant des histoires d’âmes égarées, déracinées et bercées par les promesses de l’horizon. Influencé par les songwriters américains et la country alternative, ses références vont de Neil Young à Whiskeytown, en passant par Kathleen Edwards et Kings of Leon.

Sylvain Corto| (chant, guitare, harmonica), Emilie Brévot| (flûte traversière, chant), Matthieu Weymann (guitare électrique, chant), Franz Ka| (basse), Martin Spannagel (batterie). https://greyswood.bandcamp.com/ – https://www.facebook.com/greyswood

+33 6 26 97 53 62

Schirmeck

