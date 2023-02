GRÉVIN GRÉVIN, 1 janvier 2023, PARIS.

Billet valable un jour du 1er janvier au 31 décembre 2023 hors événements spéciaux selon calendrier d’ouverture du site 0826.30.20.50 (0,15 E/min) Vous avez toujours rêvé de vivre les plus grands moments de l’Histoire de France ? Vous avez plutôt l’âme d’une star de la musique ? Vous souhaitez vous confronter aux plus grands athlètes ?A Grévin Paris c’est possible !• Revivez les plus grands moments de l’histoire de France ! Dessinez des peintures rupestres, combattez aux côtés de Vercingétorix, conseillez Napoléon, défilez dans la Jeep du Général de Gaulle à l’heure de la libération, vivez les émotions de mai 68, et bien d’autres !• Explorez les mondes imaginaires avec les héros préférés de vos enfants ! Grévin Paris, c’est aussi bien sûr pour les enfants ! Ladybug et Chat Noir vous invitent sur les toits de Paris, le Petit Prince vous attend sur sa planète et Scrat aimerait que vous l’aidiez enfin à retrouver sa noisette !• Enregistrez votre nouveau tube avec les plus grandes voix ! Découvrez les backstages d’un studio d’enregistrement et laissez-vous guider par Maître Gims sous l’œil avisé de Johnny Hallyday. De Phil Collins à Katy Perry plongez-vous dans l’ambiance cosy d’un salon-bar et faites un bœuf qui restera dans les annales… !• Intégrez la Jet-Set et côtoyez les plus grandes stars ! Foulez le tapis rouge comme un VIP, envie de prendre part au débat ? Donnez une interview avec Léa Salamé, rencontrez de nombreuses stars de cinéma : Léonardo Dicaprio, Ryan Gosling, Penélope Cruz, Omar Sy …• Découvrez les coulisses de la politique ! Invitation au sommet, le président Emmanuel Macron vous attend pour une entrevue dans son bureau à l’Elysée et vous invite à une Garden Party très sélect aux côtés des chefs d’Etat du monde ! Elizabeth II, Angela Merkel, Donald Trump, Mohammed VI …• Mesurez-vous aux plus grands sportifs ! Tentez un petit pont avec Messi, faites équipe avec notre champion du monde Kylian Mbappé, maîtrisez l’o-goshi avec Teddy Riner, ou tentez un ashitori contre un sumotori, les champions du monde vous mettent au défi et vous attendent sur leur terrain pour des échanges musclés !Grévin Paris se visite, et plus encore, il se vit ! Le nouveau Grévin, c’est : • Des mises en scènes inédites et immersives• Plus de 30 nouveaux personnages• Plus de 200 célébrités à rencontrer• Un nouveau spectacle de sons et lumières• Une zone histoire complètement modernisée• Un patrimoine architectural d’exception MUSÉE GRÉVIN

GRÉVIN PARIS 10 boulevard Montmartre Paris

