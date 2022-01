Grèves musicales Rozoy-Bellevalle Rozoy-Bellevalle Catégories d’évènement: Aisne

Rozoy-Bellevalle

Grèves musicales Rozoy-Bellevalle, 4 février 2022, Rozoy-Bellevalle. Grèves musicales Rozoy-Bellevalle

2022-02-04 19:00:00 – 2022-02-04

Rozoy-Bellevalle Aisne Rozoy-Bellevalle 0 0 Bienvenue à l’édition BIS version hivernale des Grèves Musicales. Dans le splendide cadre ruralo compatible des Maisons-Maquets, retrouvons nous pour une soirée festive et musicale bien entendue avec : Syd Alexander (folk / rock)

Le chanteur du groupe de rock Parisien les Burnin Jacks se lance en solo pour un moment de songwriting teinté de folie rock’n roll car il le porte dans son ADN. Il viendra présenter pour la première fois son nouveau projet en duo (mais c’est son projet solo vous suivez ?), qui sait à quoi s’attendre ?

Nonolimite Duo Rock (Boogie Rock)

Le chanteur Rémois Nonolimite qui fête cette année ses 20 ans de carrière présente son set issu de son dernier album Distances. Il sera dans sa formule duo rock, une guitare (ou cigarbox), une batterie, sans fioritures pour envoyer du bois !

Les Pinailleurs (Chanson)

Le quartet des Pinailleurs sera là pour chanter leurs espoirs, leurs déceptions, leurs fêtes et leurs meilleurs histoires. Amis des Brassens, Ogres, chanteurs engagés ou révoltés, brailleurs de 5h du matin ou de 4, vous trouverez votre bonheur et votre dose d’humanité !

Rozoy-Bellevalle

dernière mise à jour : 2022-01-20 par

Détails Catégories d’évènement: Aisne, Rozoy-Bellevalle Autres Lieu Rozoy-Bellevalle Adresse Ville Rozoy-Bellevalle lieuville Rozoy-Bellevalle