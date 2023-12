Bain de Nature Grève du Château La Forest-Landerneau, 5 janvier 2024, La Forest-Landerneau.

La Forest-Landerneau Finistère

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-05 14:30:00

fin : 2024-01-05 16:30:00

.

Le bain de nature est une parenthèse pour se reconnecter à son corps et à l’ensemble du vivant.

De courtes marches lentes et silencieuses invitent à éprouver la beauté des couleurs, à accueillir le sentiment océanique, à faire face à la mer, à se plonger parmi les arbres, à écouter l’histoire des pierres…

Des temps de parole, à la suite de chaque marche, ont lieu en toute bienveillance, et sans jugement.

.

Grève du Château Route de la grève

La Forest-Landerneau 29800 Finistère Bretagne



Mise à jour le 2023-12-16 par OT LANDERNEAU – DAOULAS