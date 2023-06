Rallye vélo Greuville, 8 juillet 2023, Greuville.

Greuville,Seine-Maritime

Le comité des fêtes de Greuville vous propose un rallye vélo en équipes de 2. Départ à 9h30, inscriptions sur place à partir de 9h.

Bons d’achats et nombreux lots à gagner ! Toutes les équipes seront récompensées. Prévoir pique-nique, midi et soir !.

2023-07-08 à 09:00:00 ; fin : 2023-07-08 . .

Greuville 76810 Seine-Maritime Normandie



Greuville’s Comité des Fêtes is organizing a bike rally in teams of 2. Departure at 9:30 am, on-site registration from 9 am.

Vouchers and lots of prizes to be won! All teams will be rewarded. Bring a picnic lunch and dinner!

El Comité del Festival de Greuville organiza un rally en bicicleta en equipos de 2. Salida a las 9.30 h, inscripción in situ a partir de las 9 h.

Vales y muchos premios Todos los equipos serán recompensados. Traiga comida y cena de picnic

Das Festkomitee von Greuville bietet Ihnen eine Fahrradrallye in Zweierteams an. Start um 9:30 Uhr, Einschreibungen vor Ort ab 9 Uhr.

Es gibt Einkaufsgutscheine und zahlreiche Preise zu gewinnen! Alle Teams werden belohnt. Picknick mitbringen, mittags und abends!

Mise à jour le 2023-06-01 par Normandie Tourisme / Attitude Manche