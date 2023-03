GRETEL, HANSEL ET LES AUTRES SALLE DES FRANCISCAINS, 18 mars 2023, NICE.

SALLE DES FRANCISCAINS NICE 4-6 Place Saint-François Alpes-Maritimes

Théâtre National de Nice (D-2022-00393 1-003932-4642/2 – 4647/3) présente : ce spectacle. Gretel et Hansel, tout comme les saveurs, ont disparu. Le pays entier ne prend plus le temps de se mettre à table et ce soir-là, après l’école, la sœur et le frère ne sont pas rentrés chez eux. Depuis, tout le monde les cherche.

Igor Mendjisky propose un spectacle tout public ouÌ les enfants pourraient reìfleìchir comme des grands et les grands comme des enfants.

N° téléphone accès PMR : 04 93 13 19 00.

