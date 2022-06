Gretel, Hansel et les autres, 21 mars 2023, .

Gretel, Hansel et les autres



2023-03-21 – 2023-03-21

4 15 Un soir, en rentrant de l’école, Gretel et son frère Hansel disparaissent. Enlèvement ? Accident ? Fugue ? Tout le monde s’inquiète et part à leur recherche. Nous suivons alors les aventures des deux enfants dans la forêt, leur découverte de la solitude, du mystère de la nature, de l’amour fraternel, d’une sorcière pas si méchante et d’une maison épicée comme la vie.

Avec Gretel, Hansel et les autres Igor Mendjisky propose une fabrique à émerveillement. Sur le plateau, des maquettes pleines de bruitages et d’animations feront apparaître les personnages réels ou imaginaires qui peuplent les coulisses du temps trop court de l’enfance.

Une aventure théâtrale comme un voyage initiatique qui s’amuse avec ce célèbre conte des frères Grimm.

