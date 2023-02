GRETEL ET HANSEL LE BOTTOM THEATRE LA CANOPEE RUFFEC Catégories d’Évènement: Charente

GRETEL ET HANSEL LE BOTTOM THEATRE LA CANOPEE, 31 mai 2023, RUFFEC. Un spectacle à la date du 2023-05-31 (2023-05-31 au ) 10:00. Tarif : 12.0 à 12.0 euros. LA CANOPEE (L-R-20-006959,20-006960 ,20-006961) Présente : ce spectacle . Suzanne Lebeau, célèbre auteure québécoise de théâtre pour la jeunesse, revisite le conte des Frères Grimm, en mettant en avant le personnage de Gretel : la jalousie ressentie à l'arrivée du petit frère, la relation amour-haine aussi délicieuse que troublante qui se noue entre eux, l'abandon parental, la peur d'être dévoré… Un spectacle puissant sur la complexité des liens fraternels.N° téléphone accès PMR :05 45 31 32 82

