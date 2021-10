Paris Centre Paris Anim' Place des fêtes île de France, Paris Gretel et Hansel Centre Paris Anim’ Place des fêtes Paris Catégories d’évènement: île de France

Le mardi 26 octobre 2021

de 14h45 à 15h50

Le mardi 26 octobre 2021

de 9h45 à 10h50

gratuit

Dans une relecture du célèbre conte Hansel et Gretel, Suzanne Lebeau dialogue avec sa propre enfance. Ce conte qui permet tous les excès et tous les possibles, place les personnages dans des situations extrêmes. Entre pauvreté, abandon dans la forêt et le risque d’être dévoré, le lien fraternel est durement mis à l’épreuve. Mardi 26 octobre 2021 Matin : 9h45 Après-midi : 14h45 Durée : 48 minutes À partir de 6 ans Spectacles -> Théâtre Centre Paris Anim’ Place des fêtes 2-4 rue des Lilas Paris 75019

7bis, 11 : Place des Fêtes (194m) 7bis : Pré-Saint-Gervais (342m)

Contact : La ligue de l'enseignement – Fédération de Paris 0140187645 caplacedesfetes@ligueparis.org

