Gretchen Parlato & Lionel Loueke duo New Morning Paris, 16 avril 2024, Paris.

Le mardi 16 avril 2024

de 19h30 à 23h00

.Tout public. payant Tarif New Morning : 29.15 EUR

Dernier album : « Lean In »

Gretchen et Lionel sont tous deux réputés pour leur extraordinaire maîtrise du corps et de la voix dans leur musique, ce qui leur permet de créer des rythmes intenses et captivants. Les deux styles s’entremêlent harmonieusement et le son qui en résulte est vraiment magique : apaisant mais joyeux et plein de lumière grâce à l’amour de Gretchen pour la musique brésilienne et les racines ouest-africaines de Lionel. Une fête malicieuse !

« Lean In » est le nouvel album studio exquis de la chanteuse Gretchen Parlato, nominée aux GRAMMY, et du guitariste globe-trotter Lionel Loueke – un album en préparation depuis vingt ans. Individuellement, ils sont de renommée internationale, se produisant avec les meilleurs des meilleurs et développant une formidable réputation d’artistes prolifiques, créatifs et de classe mondiale. Ensemble, ils dépassent la somme de leurs parties et forment un partenariat inspiré et inspirant. Ensemble, Gretchen et Lionel vous invitent à vous pencher et à les rejoindre dans la célébration de leur union musicale.

== Line up ==

Gretchen Parlato (Voix), Lionel Loueke (Guitare)

New Morning 9 Rue des Petites Écuries 75010 Paris

Contact : https://www.newmorning.com/ https://www.facebook.com/events/1111891836858717/ https://www.facebook.com/events/1111891836858717/ https://www.newmorning.com/20240416-5882-gretchen-parlato-lionel-loueke-duo.html

