Saintes Réunion collective d’informations au métier d’assistant de vie aux familles Greta Poitou-Charentes Saintes, 25 septembre 2023, Saintes. Réunion collective d’informations au métier d’assistant de vie aux familles Lundi 25 septembre, 09h30 Greta Poitou-Charentes L’assistant de vie aux familles effectue les services attendus par les personnes auprès desquelles il intervient pour concourir au maintien à domicile et faciliter la vie quotidienne : • réalisation de leurs tâches domestiques (entretien du logement, du linge, courses, préparation des repas) ;

• assistance pour les actes qui les concernent personnellement (leur hygiène corporelle, leur alimentation et leurs déplacements) Cet emploi s’exerce auprès de familles, de personnes dites «fragilisées» ou «sensibles» comme les personnes malades, handicapées, les personnes âgées. Greta Poitou-Charentes Saintes Saintes 17100 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « phone », « value »: « 0546918855 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-25T09:30:00+02:00 – 2023-09-25T12:00:00+02:00

