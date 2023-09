Réunion collective d’informations à Ruelle sur Touvre Greta Poitou-Charentes Ruelle-sur-Touvre Catégories d’Évènement: Charente

Ruelle-sur-Touvre Réunion collective d’informations à Ruelle sur Touvre Greta Poitou-Charentes Ruelle-sur-Touvre, 18 octobre 2023, Ruelle-sur-Touvre. Réunion collective d’informations à Ruelle sur Touvre Mercredi 18 octobre, 09h00 Greta Poitou-Charentes Mettre à disposition des clients les produits de l’unité marchande : Approvisionner l’unité marchande

Assurer la présentation marchande des produits

Contribuer à la gestion et optimiser les stocks

Traiter les commandes de produits de clients Accueillir, renseigner et servir les clients : Contribuer à l’amélioration de l’expérience d’achat

Accueillir les clients et répondre à leur demande dans un environnement omnicanal

Tenir un poste de caisse et superviser les caisses libreservice Greta Poitou-Charentes Ruelle sur Touvre Ruelle-sur-Touvre 16600 Charente Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « phone », « value »: « 0545675722 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

