Royan Réunion collective d’informations Aide à la personne à Royan Greta Poitou-Charentes Royan Royan, 26 septembre 2023, Royan. Réunion collective d’informations Aide à la personne à Royan Mardi 26 septembre, 09h00 Greta Poitou-Charentes Royan Exercer ses fonctions auprès de familles, de personnes âgées ou de personnes handicapées vivant en logement privé, individuel ou collectif

Travailler en étroite collaboration avec les différents partenaires sanitaires et sociaux intervenant auprès de ces catégories d’usagers

Contribuer au maintien de la vie sociale Greta Poitou-Charentes Royan Royan Royan 17200 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « phone », « value »: « 0546235507 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-26T09:00:00+02:00 – 2023-09-26T12:00:00+02:00

