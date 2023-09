Les métiers du grand âge Greta Poitou-Charentes La Rochelle Catégories d’Évènement: Charente-Maritime

La Rochelle Les métiers du grand âge Greta Poitou-Charentes La Rochelle, 28 septembre 2023, La Rochelle. Les métiers du grand âge 28 septembre et 3 octobre Greta Poitou-Charentes TP Assistant de vie aux familles : répondre aux demandes des particuliers dans les actions de la vie courante (entretien, repas …)

accompagner un public fragilisé dans ses actes de la vie quotidienne (toilette, autonomie, déplacements …)

prendre en charge les enfants d’une famille dans les actes quotidiens Mention complémentaire Aide à domicile : Réalisation de repas et accompagnement à la prise des repas

Aide aux activités de la vie quotidienne

Aide aux activités motrices et de loisirs

Aménagement des locaux Activités après l’école

Aide aux activités de la vie quotidienne Maintenance de premier niveau

Entretien et vigilance à domicile

Assistance administrative

Assistance pour l‘utilisation de l’outil informatique Greta Poitou-Charentes 86 rue de Bel Air 17000 LA ROCHELLE La Rochelle 17000 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « phone », « value »: « 0546500164 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-28T14:00:00+02:00 – 2023-09-28T16:00:00+02:00

2023-10-03T14:00:00+02:00 – 2023-10-03T16:00:00+02:00 Aide personnes âgées Détails Catégories d’Évènement: Charente-Maritime, La Rochelle Autres Lieu Greta Poitou-Charentes Adresse 86 rue de Bel Air 17000 LA ROCHELLE Ville La Rochelle Departement Charente-Maritime Lieu Ville Greta Poitou-Charentes La Rochelle latitude longitude 46.167505;-1.165304

Greta Poitou-Charentes La Rochelle Charente-Maritime https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/la rochelle/