Réunion collective d’informations au métier d’assistant de vie dépendance Greta Poitou-Charentes Jonzac Catégories d’Évènement: Charente-Maritime

Jonzac Réunion collective d’informations au métier d’assistant de vie dépendance Greta Poitou-Charentes Jonzac, 21 septembre 2023, Jonzac. Réunion collective d’informations au métier d’assistant de vie dépendance Jeudi 21 septembre, 10h00 Greta Poitou-Charentes Former des personnes capables de prendre en charge à leur domicile des personnes dépendantes

Permettre à des personnes motivées par l’aide à domicile d’acquérir les connaissances et le savoir-faire de base indispensable pour se positionner sur le marché du travail en tant que professionnelles

Offrir un déroulement de carrière professionnelle donnant envie aux candidats de s’investir et leur permettre d’accéder à une meilleure qualification Greta Poitou-Charentes Jonzac Jonzac 17500 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « phone », « value »: « 0546918855 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-21T10:00:00+02:00 – 2023-09-21T12:00:00+02:00

2023-09-21T10:00:00+02:00 – 2023-09-21T12:00:00+02:00 Détails Catégories d’Évènement: Charente-Maritime, Jonzac Autres Lieu Greta Poitou-Charentes Adresse Jonzac Ville Jonzac Departement Charente-Maritime Lieu Ville Greta Poitou-Charentes Jonzac latitude longitude 45.445447;-0.432098

Greta Poitou-Charentes Jonzac Charente-Maritime https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/jonzac/