Les métiers du numérique Greta Lille Métropole 26 rue Henri Regnault, 59000 LILLE Bois-Blancs Lille 59130 Nord Hauts-de-France Vous souhaitez travailler dans le Numérique et devenir Développeur.se Web, Community Manager, Concepteur.trice designer UI, Data Analyst ou expert.e en Cybersécurité ? Notre Ticket pour l’Emploi est là pour vous y aider ! Le Ticket pour l’emploi, c’est : Un temps unique pour échanger avec des entreprises qui recrutent et affirmer votre projet professionnel grâce aux conseillers et organismes de formation présents ! Ce Ticket pour l’Emploi vous permettra de découvrir quelles sont les missions des métiers du numérique comme l’analyse de données, la conception d’application mobile ou de site internet, le code, ou encore la maintenance informatique. Les organismes de formation vous présenteront leurs formations et leur pédagogie, de quoi vous aider à trouver la façon de se former qui vous convient ! Débutant(e) ou expérimenté(e) de nombreux postes sont accessibles dans ce secteur ! En savoir plus sur les entreprises présentes : Les WAKERS sont des consultants passionnés et spécialisés dans la sécurité et l’adoption des solutions Cloud ! Helpline est un Spécialiste de l’infogérance du Support utilisateur qui accompagne et répond sur-mesure aux besoins de Support et d’Assistance de ses clients. Showroomprivé.com est le site de e-commerce français qui donne une seconde vie aux invendus. Les organismes de formations AFPA, GRETA, AFCI, ADAPECO, AKXIA, SJT ET SOFIP seront présent pour vous présenter les différents formations possibles : Titre professionnel Administrateur d’infrastructures sécurisées

Titre professionnel concepteur designer UI

Titre professionnel Concepteur développeur d’applications

Titre professionnel Développeur web et web mobile

Titre professionnel Installateur dépanneur en informatique

Titre professionnel technicien réseaux IP

Titre professionnel Technicien supérieur systèmes et réseaux

MS Community Manager

MS Référent digital

MS Technicien des réseaux mobiles 4G-5G

MS Technicien réseau Cisco CCNA Routing & Switching

MS Architecte systèmes d’information, réseaux informatiques, cyber-sécurité

MS Data analyst

MS Data scientist/Consultant business intelligence

… Participez à notre prochain Ticket pour l’Emploi, sur les métiers du numérique, le : Mardi 7 Février de 14h00 à 17h00 Au GRETA Lille Métropole (111 avenue de Dunkerque – Lille) Transport en commun : Bus n°18 arrêt,Henri Régnault

Métro ligne 2, arrêt Bois blanc Au lendemain, nous vous proposons de venir visiter les entreprises et organismes de formation que vous aurez rencontrés lors de cette journée Ticket pour l’Emploi

Lieu Greta Lille Métropole Adresse 26 rue Henri Regnault, 59000 LILLE Bois-Blancs Ville Lille

