Greta Garbo, la divine Fondation Jérôme Seydoux-Pathé, 1 février 2023, Paris.

Du mercredi 01 février 2023 au mardi 21 février 2023 :

. payant

Tarif plein : 7€ Tarif réduit : 5,50 € Tarif partenaire : 4€ Tarif réduit (- de 14 ans) : 4,50 € Achat des billets sur place et en ligne.

Greta Garbo fut une actrice admirable, dotée d’un fascinant pouvoir de séduction. Tous les réalisateurs qui ont travaillé avec elle s’accordent sur sa présence magnétique, souvent sublimée par le directeur de la photographie William Daniels, et sa capacité à exprimer si mystérieusement sa pensée à l’écran. Ses films muets démontrent tout autant l’évolution de son jeu mélancolique et sensuel que la liberté qu’elle impose à ses rôles.

Très tôt fascinée par le théâtre, Greta Garbo devient modèle pour le grand magasin PUB et débute au cinéma en 1921 dans la comédie Luffar-Petter de Erik A. Petschler. Le directeur du Conservatoire royal d’Art dramatique la recommande à Mauritz Stiller pour ce qui sera son chef d’œuvre et dernier film suédois, Gösta Berlings saga. Stiller lui attribue un nom de scène, Garbo, et devient son mentor. Ils quittent la Suède pour l’Allemagne où Garbo tourne en 1925 avec G. W. Pabst un drame naturaliste, Die Freudlose Gasse. The Torrent est un mélodrame qui met en valeur sa beauté et son mystérieux pouvoir de séduction. Sa notoriété est confirmée avec The Temptress dont le tournage est débuté par Stiller, vite remplacé par Fred Niblo.

Il faudra attendre The Flesh and the Devil pour que son charisme crève l’écran. La rencontre avec le réalisateur Clarence Brown est capitale, ils tourneront sept films ensemble. Celle avec John Gilbert, alors au sommet de sa gloire, est de l’ordre de la passion amoureuse. Ils tourneront l’année suivante l’adaptation du roman de Léon Tolstoï Anna Karenina, dirigé par Edmund Goulding, dont le titre américain – Love – spécule sur la notoriété de leur relation suivie avec avidité par le public.

En 1927, elle incarne The Divine Woman pour Victor Sjöström, film aujourd’hui considéré comme perdu dont seuls subsistent quelques fragments. Elle est ensuite une espionne dans The Mysterious Lady de Fred Niblo. En 1929, elle tourne à nouveau avec John Gilbert dans le sulfureux A Woman of Affair. Le film, subtilement mis en scène par Clarence Brown, livre d’elle une image plus moderne et réaliste. Le film suivant, The Single Standard, renforce cette figure de femme libre et insoumise. Le dernier film muet, The Kiss, sera tourné avec Jacques Feyder, désireux depuis longtemps de travailler avec elle.

Garbo se réjouit de l’arrivée du parlant et espère, avec l’apport de la parole, « vivre ses rôles avec un surcroit de naturel et d’expression ». Le pari est gagné. Anna Christie est un triomphe et assure à Garbo la continuité de sa carrière.

Toutes les séances sont accompagnées par les pianistes issus de la classe d’improvisation de Jean-François Zygel (CNSMDP).

Fondation Jérôme Seydoux-Pathé 73 avenue des Gobelins 75013 Paris

Contact : https://www.fondation-jeromeseydoux-pathe.com/event/439 0183791896 accueil@fondationpathe.com https://www.facebook.com/fondationjeromeseydouxpathe/ https://www.facebook.com/fondationjeromeseydouxpathe/ https://www.fondation-jeromeseydoux-pathe.com/

The Mysterious Lady, Fred Niblo, 1928 © Droits réservés