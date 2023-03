Atelier Fonderie d’art : la transmission du beau geste ! GRETA CFA Lyon Métropole / Lycée Professionnel Hector Guimard Lyon Catégorie d’Évènement: Métropole de Lyon

Atelier Fonderie d’art : la transmission du beau geste ! GRETA CFA Lyon Métropole / Lycée Professionnel Hector Guimard, 27 mars 2023, Lyon. Atelier Fonderie d’art : la transmission du beau geste ! Lundi 27 mars, 09h00 GRETA CFA Lyon Métropole / Lycée Professionnel Hector Guimard Dans le cadre des JEMA, le GRETA CFA Lyon Métropole et le Lycée professionnel Hector Guimard ouvrent leurs portes pour vous présenter les ateliers de formation.

Organisme de Formation et de l’Apprentissage, le GRETA CFA LYON METROPOLE propose des parcours alternant la pratique et la technologie, les activités en centre de formation et l’expérience en atelier d’artisan. Des parcours complets et certifiants choisis dans le cadre d’un projet de reconversion professionnel ou de professionnalisation par nos apprenants passionnés par les Métiers d’Art (Vannerie, Tapisserie, Design, Textile, Fonderie d’art, Ebénisterie). GRETA CFA Lyon Métropole / Lycée Professionnel Hector Guimard 23 rue claude veyron 69007 lyon Lyon 69007 La Guillotière Métropole de Lyon Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « phone », « value »: « 0634849964 »}, {« type »: « link », « value »: « https://www1.ac-lyon.fr/greta/lyon-metropole »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-27T09:00:00+02:00 – 2023-03-27T16:00:00+02:00

2023-03-27T09:00:00+02:00 – 2023-03-27T16:00:00+02:00 formation continue reconversion GRETA CFA Lyon Métropole

Détails Catégorie d’Évènement: Métropole de Lyon Autres Lieu GRETA CFA Lyon Métropole / Lycée Professionnel Hector Guimard Adresse 23 rue claude veyron 69007 lyon Ville Lyon Departement Métropole de Lyon Lieu Ville GRETA CFA Lyon Métropole / Lycée Professionnel Hector Guimard Lyon

GRETA CFA Lyon Métropole / Lycée Professionnel Hector Guimard Lyon Métropole de Lyon https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/lyon/

Atelier Fonderie d’art : la transmission du beau geste ! GRETA CFA Lyon Métropole / Lycée Professionnel Hector Guimard 2023-03-27 was last modified: by Atelier Fonderie d’art : la transmission du beau geste ! GRETA CFA Lyon Métropole / Lycée Professionnel Hector Guimard GRETA CFA Lyon Métropole / Lycée Professionnel Hector Guimard 27 mars 2023 GRETA CFA Lyon Métropole / Lycée Professionnel Hector Guimard Lyon lyon

Lyon Métropole de Lyon