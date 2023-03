Ateliers Tapisserie du GRETA CFA Lyon Métropole : tissus et techniques d’exception pour sublimer le quotidien. GRETA CFA Lyon Métropole / Lycée professionnel Georges Lamarque Rillieux-la-Pape Catégories d’Évènement: Métropole de Lyon

Ateliers Tapisserie du GRETA CFA Lyon Métropole : tissus et techniques d’exception pour sublimer le quotidien. GRETA CFA Lyon Métropole / Lycée professionnel Georges Lamarque, 27 mars 2023, Rillieux-la-Pape. Ateliers Tapisserie du GRETA CFA Lyon Métropole : tissus et techniques d’exception pour sublimer le quotidien. 27 – 31 mars GRETA CFA Lyon Métropole / Lycée professionnel Georges Lamarque Dans le cadre des JEMA, le GRETA CFA LYON METROPOLE et le Lycée Professionnel Georges Lamarque vous accueillent pour découvrir les ateliers du Lycée

Un projet de reconversion professionnelle, d’apprentissage ou de professionnalisation sur les Métiers de la Tapisserie d’ameublement ?

Le GRETA CFA Lyon Métropole et le Lycée Georges Lamarque proposent des parcours de formations certifiants, alternant la pratique et la technologie, les activités en centre de formation et l’expérience en atelier d’artisans, du CAP au BP et BTS (Ebénisterie,Tapisserie d’ameublement en siège et décor) et des ateliers d’approfondissement et de découverte. GRETA CFA Lyon Métropole / Lycée professionnel Georges Lamarque Route de geneve, rillieux la pape Rillieux-la-Pape 69140 Crépieux-la-Pape Métropole de Lyon Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « phone », « value »: « 0634849964 »}, {« type »: « link », « value »: « https://www1.ac-lyon.fr/greta/lyon-metropole »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-27T09:00:00+02:00 – 2023-03-27T16:00:00+02:00

2023-03-31T09:00:00+02:00 – 2023-03-31T16:00:00+02:00 formation continue reconversion GRETA CFA Lyon Métropole

