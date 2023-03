Atelier Broderie d’art : couleurs et perles pour sublimer le quotidien ! GRETA CFA Lyon Métropole / Atelier broderie Lyon Catégorie d’Évènement: Métropole de Lyon

Atelier Broderie d’art : couleurs et perles pour sublimer le quotidien ! GRETA CFA Lyon Métropole / Atelier broderie, 28 mars 2023, Lyon. Atelier Broderie d’art : couleurs et perles pour sublimer le quotidien ! 28 – 31 mars GRETA CFA Lyon Métropole / Atelier broderie Dans le cadre des JEMA, en collaboration avec le Lycée professionnel La Martinière Diderot et la Brodeuse Elisabeth Roulleau, le GRETA CFA Lyon Métropole vous propose de découvrir le nouveau parcours de formation CAP Arts de la Broderie. Une belle occasion pour se perdre dans les perles, les paillettes et les cuvettes, l’organza de soie, les éclats Swarovski et les fils de soie et métallisés.

Le GRETA CFA LYON METROPOLE, organisme de Formation Continue et de l’Apprentissage, propose des parcours alternant la pratique et la technologie, les activités en centre de formation et l’expérience en atelier d’artisan. Des parcours complets et certifiants choisis dans le cadre d’un projet de reconversion professionnel ou de professionnalisation par nos apprenants passionnés par les Métiers d’Art (Vannerie, Tapisserie, Design, Textile, Fonderie d’art, Ebénisterie). GRETA CFA Lyon Métropole / Atelier broderie 3 Rue des Antonins, 69005 Lyon Lyon 69005 Lyon 5e Arrondissement Métropole de Lyon Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « phone », « value »: « 0634849964 »}, {« type »: « link », « value »: « https://www1.ac-lyon.fr/greta/lyon-metropole »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

