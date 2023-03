Nos journées Portes Ouvertes / Expo-vente de créations – 1 & 2 avril 2023 GRETA CDMA, 1 avril 2023, Paris.

A l’occasion des Journées Européennes de Métiers d’Art 2023, le GRETA de la Création, du Design et des Métiers d’Art vous invite à ses journées portes ouvertes et son expo-vente de créateurs.

Venez rencontrer nos équipes et vous renseigner sur l’ensemble de nos formations.

On vous conseille aussi sur les financements, on vous accompagne dans vos projets professionnels ou de reconversion, dans la réalisation de formations sur mesure.

Échangez avec nos anciens stagiaires autour de leurs créations et expériences,

Offrez ou offrez-vous des créations originales.

Les créateurs, nos anciens stagiaires :

CHEVALLIER Christelle, Relieuse d’art, papeterie à la main, Atelier Tsiky

COQUILLARD Julie et MICHEL Virginie, Créatrices de bijoux

DEREUX Valérie, Illustratrice et iconographe

GOUDOUNEIX Charlotte, Graveuse ornementale

JAILLARD Cécile, Illustratrice, designer textile et peintre muraliste

LEJEUNE Cécile, Illustratrice et graphiste

LETCHIMY Joanna, Designer graphique, édition d’art

MAKHLOUF Samira, Mode upcyclée

MINKALA Louisia, Styliste de mode

PUJOL Hubert, Créateur de pupitres en bois

RODRIGUEZ DAVILA Élisabeth, Créatrice de bijoux, DAVILA Jewelry

SEGUIN Blaise, Brodeur d’art

VANGSNES Alexandra, Illustratrice

Pour plus d’informations, consultez le site du GRETA CDMA suivez-nous sur nos réseaux sociaux.

GRETA CDMA 21 rue de Sambre et Meuse 75010 Paris

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-04-01T13:00:00+02:00 – 2023-04-01T19:00:00+02:00

2023-04-02T13:00:00+02:00 – 2023-04-02T19:00:00+02:00

formation métiers d’art

@gretacdma