Journées portes ouvertes – Expo-vente de créations d’anciens stagiaires 1 et 2 avril GRETA CDMA

Le samedi 1er & dimanche 2 avril 2023 de 13h à 19h

dans nos locaux : 21 rue de Sambre et Meuse – 75010 Paris

Entrée libre et gratuite

Venez rencontrer nos équipes et vous renseigner sur l’ensemble de nos formations.

On vous conseille aussi sur les financements, on vous accompagne dans vos projets professionnels ou de reconversion, dans la réalisation de formations sur mesure.

Échanger avec nos anciens stagiaires autour de leurs créations et expériences,

Offrez ou offrez-vous les créations originales de nos anciens stagiaires

GRETA CDMA 21 rue de Sambre et Meuse 75010 Paris Paris 75010 Quartier de l'Hôpital Saint-Louis Île-de-France

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-04-01T13:00:00+02:00 – 2023-04-01T19:00:00+02:00

2023-04-02T13:00:00+02:00 – 2023-04-02T19:00:00+02:00

logo GRETA CDMA