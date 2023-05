Conférence : « La sagesse chinoise: Une vie plus intense au quotidien » Hôtel le Verdon, 31 mai 2023, Gréoux-les-Bains.

Selon les sages chinois nos habitudes sont l’expression de qui nous sommes. Confucius nous apprend comment cela peut nous servir pour transformer notre quotidien et créer une vie plus intense et plus satisfaisante..

2023-05-31 à 17:00:00 ; fin : 2023-05-31 18:30:00. EUR.

Hôtel le Verdon

Gréoux-les-Bains 04800 Alpes-de-Haute-Provence Provence-Alpes-Côte d’Azur



According to the Chinese sages, our habits are an expression of who we are. Confucius teaches us how this can be used to transform our daily lives and create a more intense and satisfying life.

Según los sabios chinos, nuestros hábitos son una expresión de lo que somos. Confucio nos enseña cómo se pueden utilizar para transformar nuestra vida cotidiana y crear una vida más intensa y satisfactoria.

Den chinesischen Weisen zufolge sind unsere Gewohnheiten ein Ausdruck dessen, wer wir sind. Konfuzius lehrt uns, wie wir sie nutzen können, um unseren Alltag umzugestalten und ein intensiveres und erfüllteres Leben zu schaffen.

