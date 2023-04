Conférence « La sagesse bouddhiste: Développer l’intelligence du cœur » Hôtel le Verdon, 17 mai 2023, Gréoux-les-Bains.

Le bouddhisme a développé une vision de l’être humain qui nous permet de concilier la raison et les sentiments pour pouvoir prendre de meilleures décisions et résoudre les conflits intérieurs..

2023-05-17 à 17:00:00 ; fin : 2023-05-17 18:30:00. EUR.

Hôtel le Verdon

Gréoux-les-Bains 04800 Alpes-de-Haute-Provence Provence-Alpes-Côte d’Azur



Buddhism has developed a vision of the human being that allows us to reconcile reason and feelings in order to make better decisions and resolve inner conflicts.

El budismo ha desarrollado una visión del ser humano que nos permite conciliar razón y sentimientos para tomar mejores decisiones y resolver conflictos interiores.

Der Buddhismus hat eine Sicht des Menschen entwickelt, die es uns ermöglicht, Verstand und Gefühle in Einklang zu bringen, um bessere Entscheidungen treffen und innere Konflikte lösen zu können.

