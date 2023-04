Conférence « La sagesse africaine: Mieux vivre ensemble ! » Hôtel le Verdon, 3 mai 2023, Gréoux-les-Bains.

Comment vivre bien avec l’autre, malgré nos différences? Les penseurs africains nous offrent des réponses innovantes, inspirées par les multiples problèmes qu’a connu ce continent: à mettre en pratique dans nos propres vies!.

2023-05-03 à 17:00:00 ; fin : 2023-05-03 18:30:00. EUR.

Hôtel le Verdon

Gréoux-les-Bains 04800 Alpes-de-Haute-Provence Provence-Alpes-Côte d’Azur



How to live well with the other, despite our differences? African thinkers offer us innovative answers, inspired by the many problems that this continent has experienced: to put into practice in our own lives!

¿Cómo podemos vivir bien los unos con los otros, a pesar de nuestras diferencias? Los pensadores africanos nos ofrecen respuestas innovadoras, inspiradas en los numerosos problemas que ha vivido este continente: ¡para ponerlas en práctica en nuestras propias vidas!

Wie können wir trotz unserer Unterschiede gut mit anderen zusammenleben? Afrikanische Denker geben uns innovative Antworten, die von den vielen Problemen des Kontinents inspiriert sind. Wir können sie in unserem eigenen Leben umsetzen!

