Gréoux-les-Bains Gréoux-les-Bains Alpes-de-Haute-Provence, Gréoux-les-Bains Gréoux Jazz Festival – Diners Jazz – Ben Rando en duo avec Sam Favreau Gréoux-les-Bains Gréoux-les-Bains Catégories d’évènement: Alpes-de-Haute-Provence

Gréoux-les-Bains

Gréoux Jazz Festival – Diners Jazz – Ben Rando en duo avec Sam Favreau Gréoux-les-Bains, 7 septembre 2021, Gréoux-les-Bains. Gréoux Jazz Festival – Diners Jazz – Ben Rando en duo avec Sam Favreau 2021-09-07 19:30:00 19:30:00 – 2021-09-08 22:00:00 22:00:00 Restaurants de l’Amicale des Hôteliers-Restaurateurs. Mardi 7 septembre 2021 au restaurant La Source. Mercredi 8 septembre au restaurant L’Arlequin. Restaurants de l’Amicale des Hôteliers-Restaurateurs

Gréoux-les-Bains Alpes de Haute-Provence EUR 25 50 Ben Rando propose un jazz aux climats profonds et bluesy, mêlant formes musicales simples et liberté d’interprétation. Il invite, en duo avec le contrebassiste Sam Favreau, à un concert aux parfums subtils, entre standards et compositions personnelles. festigreoux@orange.fr +33 6 84 12 82 40 https://greouxjazzfestival.com/ dernière mise à jour : 2021-08-20 par

Détails Catégories d’évènement: Alpes-de-Haute-Provence, Gréoux-les-Bains Autres Lieu Gréoux-les-Bains Adresse Restaurants de l'Amicale des Hôteliers-Restaurateurs. Mardi 7 septembre 2021 au restaurant La Source. Mercredi 8 septembre au restaurant L’Arlequin. Restaurants de l'Amicale des Hôteliers-Restaurateurs Ville Gréoux-les-Bains lieuville 43.75823#5.88729