Grenouilles, tritons, crapauds et salamandres Au bout de la rue du Bois Saint Martin Pontault-Combault, samedi 30 mars 2024.

Grenouilles, tritons, crapauds et salamandres Sortie coorganisée par Île-de-France Nature Samedi 30 mars, 19h00 Au bout de la rue du Bois Saint Martin

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-03-30T19:00:00+01:00 – 2024-03-30T22:00:00+01:00

Fin : 2024-03-30T19:00:00+01:00 – 2024-03-30T22:00:00+01:00

Connaissez-vous les amphibiens ? On les trouve dans les mares, les étangs et autres points d’eau. Mais ils sont aussi des animaux terrestres…comme nos ancêtres qui, il y a des milliers d’années, ont quitté les milieux aquatiques.

Êtes-vous prêt à vous promener, de nuit, et à scuter le fond de la mare à la lampe torche à la recherche d’un triton intrépide ou d’une grenouille camouflée ?

Apprenons à les identifier et découvrons leur mode de vie surprenant lors d’un inventaire nocturne.

Au bout de la rue du Bois Saint Martin 77340 Pontault-Combault Pontault-Combault 77340 Seine-et-Marne Île-de-France

forêt nocturne

R.E.N.A.R.D.