Grenouilles et compagnie Parking du site Prat, mercredi 17 avril 2024.

Grenouilles et compagnie Parking du site Prat Côtes-d’Armor

L’étang et les mares sur le site de Poulloguer offre un abri idéal pour de nombreuses espèces de grenouilles, de tritons, etc. Balade découverte pour repérer et connaître ces habitats naturels.. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-17 14:30:00

fin : 2024-04-17 17:00:00

Parking du site Etang de Poulloguer

Prat 22140 Côtes-d’Armor Bretagne accueil@centre-foretbocage.bzh

L’événement Grenouilles et compagnie Prat a été mis à jour le 2024-04-03 par Office de tourisme Bretagne Côte de Granit Rose