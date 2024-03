Grenouilles, crapauds et tritons 77680 Roissy-en-Brie, France Roissy-en-Brie, samedi 30 mars 2024.

Grenouilles, crapauds et tritons Venez découvrir à la nuit tombée ces superbes petits animaux fascinants et méconnus autour d’une mare forestière. Un rendez-vous insolite pour petits et grands à ne pas manquer Samedi 30 mars, 20h30 77680 Roissy-en-Brie, France Tarifs : Adulte 14€ ; enfant de 8 à 12 ans 9€

Une courte marche en forêt nous conduira à notre lieu de pique-nique puis, la nuit venue, à une mare où nous pourrons observer différentes espèces d’amphibiens en pleine activité de reproduction. Ce sera l’occasion d’apprendre à mieux connaître ces petits animaux discrets et méconnus, aux formes et couleurs souvent spectaculaires, que sont les tritons, grenouilles et crapauds. Nous découvrirons aussi leur origine, leur mode de vie et les menaces qui pèsent sur eux. D’autres animaux nocturnes, comme la Chouette hulotte, pourront être entendus sur le parcours.

Possibilité de venir en RER par la gare de Roissy-en-Brie : avant de vous inscrire contactez l’animateur au 06 84 59 56 52 pour convenir d’un rendez-vous à la gare.

Kilométrage : 3km

Prendre un Pique-nique à emporter !

Possibilité de venir en RER par la gare de Roissy-en-Brie et d’être redéposé à Paris

Durée : 3h30

Activité organisée par Richard – Guide nature et accompagnateur en montagne

Infos et réservation sur EcoNature : https://www.eco-nature.org/experience/grenouilles-crapauds-et-tritons

