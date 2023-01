Grenouille – Théâtre Les Déchargeurs Théâtre Les Déchargeurs Paris Catégories d’Évènement: île de France

Grenouille – Théâtre Les Déchargeurs Théâtre Les Déchargeurs, 2 mars 2023, Paris. Du jeudi 02 mars 2023 au samedi 25 mars 2023 :

jeudi, vendredi, samedi

de 19h00 à 20h15

. payant Salle Vicky Messica (76 places) : 24€ – plein tarif

15€ – tarif réduit (demandeur·euse·s d’emploi, minima sociaux, étudiant·e·s, + 60 ans)

12€ – tarif abonné·e

10€ – tarif moins de 27 ans Tarifs Groupes

10€ – collèges, lycées, enseignement supérieur

9€ – champ social Pour les représentations supplémentaires en journée (groupe de plus de 30 personnes)

7€ – collèges, lycées

5,50€ – maternelles, primaires Dans l’appartement vide de son amour, Raphaëlle se retrouve seule face à la mort de sa compagne Myriam. « Tout me rattache à ton souffle. » Emmurée dans son silence, la jeune femme remarque la présence d’une grenouille dans la pièce. Commence alors un long et doux moment de consolation entre elle et l’animal qui se fait réceptacle de sa douleur. Au contact de cette créature aux pouvoirs étonnants, Raphaëlle entre en connexion avec ces « êtres en attente de qualification », fantômes et souvenirs qui se mettent à envahir son quotidien. À partir de 14 ans Texte et mise en scène Charline Curtelin

Musique Robin Emptone

Décors Marthe Lepeltier

Costumes Apolline Morel Jeu Mathilde Augustak Crédit / photos du spectacle Amaury Cornu

Remerciement à Arthur Brügger, au Diptyque Collectif et à Claudia.

Théâtre Les Déchargeurs 3 rue des Déchargeurs 75001 Paris Contact : https://www.lesdechargeurs.fr/spectacles/grenouille/ https://www.facebook.com/lesdechargeurs.paris https://www.facebook.com/lesdechargeurs.paris https://www.lesdechargeurs.fr/spectacles/grenouille/

