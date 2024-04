Grenouillade de Margon#5 Arcisses, samedi 13 avril 2024.

Grenouillade de Margon#5 Arcisses Eure-et-Loir

5ème GRENOUILLADE

T’aime bien les cuisses de grenouilles et danser ? Cette soirée est pour toi !

Entrée, cuisses de grenouilles ou grillades frites, fromages et dessert 25 €

Infos & résa 02 37 52 14 26

Arcisses-Margon Salle des fêtes

On vous attend nombreux !!

5ème GRENOUILLADE

T’aime bien les cuisses de grenouilles et danser ? Cette soirée est pour toi !

Entrée, cuisses de grenouilles ou grillades frites, fromages et dessert 25 €

Infos & résa 02 37 52 14 26

Arcisses-Margon Salle des fêtes

On vous attend nombreux !! 2525 25 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-13 19:00:00

fin : 2024-04-13

Salle des Fêtes de Margon

Arcisses 28400 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire

L’événement Grenouillade de Margon#5 Arcisses a été mis à jour le 2024-03-30 par OT DU PERCHE