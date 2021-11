Grenoble sous un autre angle Maison de l’Architecture de l’Isère, 1 décembre 2021, Grenoble.

**Présentation** _-Bruno Moyen_ est un photographe reconnu tout d’abord dans la photographie publicitaire, qui l’a conduit notamment à s’installer à New York où il a publié aux éditions Abrams « New York city, a state of mind ». Il poursuit depuis sa carrière de photographe publicitaire indépendant et ses recherches personnelles, souvent autour de l’architecture urbaine, depuis sa ville natale, Grenoble. Il produit différents travaux de commandes et de créations, notamment pour l’édition. Parmi elles, « Grenoble sous un autre angle » dont est issue l’exposition présentée à la Maison de l’Architecture de l’Isère. _-Marcel Bajard_ est architecte-urbaniste. Après quelques années en tant qu’urbaniste à Cergy- Pontoise, il prend la tête d’un atelier d’architecture pour la ville de Grenoble en 1979 conduisant les opérations du quartier Hoche, l’extension du muséum, ou encore la salle de spectacle du Summum. Il a créé et dirigé le département Études urbaines au sein du bureau d’études pluridisciplinaires AREP, et a été enseignant à l’Ecole d’architecture de Grenoble. Il est l’auteur de divers ouvrages d’architecture, notamment « Amsterdam, une autre façon de voir la ville à travers son urbanisme » et «De la gare à la ville, une démarche de projet », et prépare un ouvrage sur Marseille dont la parution est prévue pour février aux éditions Picard. **L’exposition** La Maison de l’Architecture de l’Isère présente du 1er décembre 2021 au 28 janvier 2022, 36 tirages sur aluminium Dibond de la série de photographies « Grenoble sous un autre angle » créée par Bruno Moyen issues de l’ouvrage du même nom. La scénographie est augmentée de tirages sur bâches de 2m50 X 3m de la même série de photographies qui donnent à voir Grenoble dans une esthétique épurée, lumineuse et en perspective. Les 11 plans axonométriques sur calque de Marcel Bajard invitent à une autre lecture de la ville, tout en lignes et sobriété. Des visions croisées entre photographe, architecte et urbaniste, qui permettent de dépasser le cadre de Grenoble, pour faire de cette exposition un regard original sur l’histoire de l’architecture urbaine en général.

