Webinaire « Ma famille évolue » lundi 16 octobre à 20h00 Lundi 16 octobre, 20h00 Grenoble – MSA Alpes du Nord

La vie de famille n’est pas un long fleuve tranquille. Les parents ou futurs parents sont ou seront confrontés un jour ou l’autre à une évolution de leur structure familiale. L’arrivée d’un enfant, la perte de son conjoint, une séparation ou la recomposition d’une famille sont des situations mêlant bouleversements émotionnels et engagements du quotidien, qui peuvent déstabiliser ceux qui y sont confrontés.

C’est pourquoi la MSA et ses partenaires vous invitent à une rencontre en ligne gratuite, ouverte à tous, quel que soit votre régime de protection sociale et votre lieu de résidence. Bien que cette action s’inscrive dans le cadre de la semaine de la parentalité en Savoie, l’avantage d’internet est de pouvoir lever les frontières géographiques. Quel que soit le joli coin de France dans lequel vous habitez, vous serez les bienvenus : Lundi 16 octobre 2023 de 20h00 à 21h45.

Plus d’information sur alpesdunord.msa.fr

Grenoble – MSA Alpes du Nord 5 place Gustave Rivet 38000 grenoble Grenoble 38000 Secteur 4 Isère Auvergne-Rhône-Alpes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-16T20:00:00+02:00 – 2023-10-16T21:45:00+02:00

