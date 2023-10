Bien vivre avec un cancer le 10 octobre à Grenoble Grenoble – MSA Alpes du Nord Grenoble Catégories d’Évènement: Grenoble

Isère Bien vivre avec un cancer le 10 octobre à Grenoble Grenoble – MSA Alpes du Nord Grenoble, 10 octobre 2023, Grenoble. Bien vivre avec un cancer le 10 octobre à Grenoble Mardi 10 octobre, 10h00 Grenoble – MSA Alpes du Nord Connaissez-vous au moins une personne qui a été ou est touchée par un cancer ? Si malheureusement, la réponse est oui, vous vous êtes peu-être déjà demandé comment réagir ou se comporter face à un proche ou un collègue atteint de cette maladie. Cette action créée à l’initiative des administrateurs MSA, avec l’appui des services prévention santé et échelon local, permet d’échanger sans tabou sur le Bien-être avec un cancer. Cette action est née de la volonté de trois élus MSA, membres du Conseil d’administration : Thierry Girard, Colette Violent et Mireille Blanc-Gonnet. « Chacun d’entre nous sera ou a déjà été confronté dans son entourage familial ou amical au cancer. Nous devons tous nous préparer au mieux pour accompagner ceux qui vivront cette maladie. » explique notamment Thierry Girard. C’est dans cet état d’esprit que les travaux ont été menés ces derniers mois par les élus MSA et les services prévention santé & échelon local pour concocter une action qui sera proposée en avant-première aux salariés de la MSA Alpes du Nord, avant d’être ensuite déployée sur les territoires. Au programme : Un serious game, une expo et un stand d’information Une action proposée en avant-première aux salariés MSA Grenoble – MSA Alpes du Nord 5 place Gustave Rivet 38000 grenoble Grenoble 38000 Secteur 4 Isère Auvergne-Rhône-Alpes Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-10T10:00:00+02:00 – 2023-10-10T16:15:00+02:00

2023-10-10T10:00:00+02:00 – 2023-10-10T16:15:00+02:00 Détails Catégories d’Évènement: Grenoble, Isère Autres Lieu Grenoble - MSA Alpes du Nord Adresse 5 place Gustave Rivet 38000 grenoble Ville Grenoble Departement Isère Lieu Ville Grenoble - MSA Alpes du Nord Grenoble latitude longitude 45.181805;5.728329

Grenoble - MSA Alpes du Nord Grenoble Isère https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/grenoble/