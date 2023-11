Ga-20 L’AMPERAGE – ( EX ADAEP), 25 janvier 2024, GRENOBLE.

Ga-20 L’AMPERAGE – ( EX ADAEP). Un spectacle à la date du 2024-01-25 à 20:00 (2024-01-24 au ). Tarif : 16.8 à 16.8 euros.

La Belle Électrique PLATESV-D-2022-005154 / 005155 / 00515 présente Leur nom, il est bon de le rappeler, est la référence d’un ampli combo Gibson 20 W des fifties plébiscité par tous les grands de Earl Hooker à Hound Dog Taylor, Bo Diddley et Chuck Berry. En deux disques, Lonely Soul (2019) et GA-20 Does Hound Dog Taylor (2021), le jeune trio a explosé sur la scène internationale. Mais il n’est pas question pour eux de faire deux fois la même chose, ni de se laisser enfermer dans un hypothétique cliché Chicago Blues. Avec Crackdown (2022), Matt Stubbs, Pat Faherty et Tim Carmen se sont orientés vers un côté plus garage que blues, un amalgame de bar-room country et rock, comme on l’entend dans le Tennessee ou en Louisiane. La haute énergie dans l’inspiration traditionnelle : il était temps !

Votre billet est ici

L’AMPERAGE – ( EX ADAEP) GRENOBLE 163 CRS BERRIAT Isère

16.8

EUR16.8.

