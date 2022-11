GAZZEL LA BOBINE, 26 novembre 2022 19:30, Grenoble.

Samedi 26 novembre, 19h30

dans le cadre du Festival Culture Bar-Bars

Programmations de la 20ème édition du festival Culture Bar-bars, les 24, 25 et 26 novembre 2022

Gazzel, c’est : une rappeuse et un musicien/producteur de musique électronique. Formé dans la région lyonnaise, le duo développe depuis début 2022 un univers atypique dans le milieu de la Pop Urbaine française.

Juin 2022, ils sortent un premier EP intitulé « Ghazâl » à leur image qu’ils défendront sur scène durant les prochains mois. Inspirés par des artistes comme Billie Eilish, Odezenne ou encore Moderat, ils oscillent entre rap électro et trip hop.

Gazzel développe une identité singulière où l’on retrouve des couleurs organiques mêlées à l’énergie des musiques électroniques. Entre poésie, beats puissants, flows percutants et ambiances cinématographiques, ils proposent un mélange de productions électroniques aux saveurs analogiques avec des textes en français, comportant autant de références littéraires que de rimes entrainantes. Le texte et la musique racontent les mêmes histoires, en traversant des paysages glacials, brûlants, et parfois plus intimistes.

LA BOBINE 42 boulevard Clemenceau, 38000 Grenoble 38100 Grenoble Secteur 5 Isère

samedi 26 novembre – 19h30 à 21h00