Soviet Suprem LA BELLE ELECTRIQUE, 30 mai 2024, GRENOBLE.

Soviet Suprem LA BELLE ELECTRIQUE. Un spectacle à la date du 2024-05-30 à 20:00 (2024-01-27 au ). Tarif : 27.1 à 27.1 euros.

La Belle Électrique PLATESV-D-2022-005154 / 005155 / 00515 présente en accord avec W Spectacle Depuis leur premier album (« L’internationale » en 2014), le Soviet Suprem (John Lénine et Sylvester Staline) a enchainé quatre années de campagne intensive et plus de 200 meetings à travers l’hexagone et le monde entier (Festival Solidays à Paris, Paléo en Suisse, Sziget en Hongrie, So French So Chic en Australie, etc). Ce nouvel album intitulé MARX ATTACK prévu pour le mois de Marx, cela va de soi, sera suivi d’une nouvelle tournée, dont une prise d’assaut de l’Elysée (Montmartre) au mois de Mai (le 17). Ceux qui pensent que la prochaine élection de « Vladimir » en mars ou même la Coupe du Monde de Football en juin seront les évènements forts de l’année en Russie se trompent : 2018 sera l’année soviétique ! Les marxiens débarquent de la planète rouge pour conquérir le globe !? ©DR

Votre billet est ici

LA BELLE ELECTRIQUE GRENOBLE 12 ESPLANADE ANDRY FARCY Isère

27.1

EUR27.1.

