Isère Mézigue Le Cendar Royal Direct Tour LA BELLE ELECTRIQUE, 28 mars 2024, GRENOBLE. Mézigue Le Cendar Royal Direct Tour LA BELLE ELECTRIQUE. Un spectacle à la date du 2024-03-28 à 20:00 (2024-03-28 au ). Tarif : 22.0 à 22.0 euros. Mézigue aka Mezmerlin l’enchanteur n’a pas vraiment d’histoire à raconter. Il diffuse de l’air qui possède une certaine saveur. Son dernier album, intitulé Qui Existe, est « basé sur le simple fait de l’existence mdr » a t-il déclaré. À travers ses 12 titres enchaînant pistes instrumentales et chantées, ce nouvel opus veut, comme Mézigue, simplement exister et trouver sa place dans la nature face à la pluralité de discours que les humains tiennent dans ce bas monde. Mézigue Mézigue Votre billet est ici LA BELLE ELECTRIQUE GRENOBLE 12 ESPLANADE ANDRY FARCY Isère 22.0

Détails
Lieu LA BELLE ELECTRIQUE
Adresse 12 ESPLANADE ANDRY FARCY
Ville GRENOBLE
Departement Isère

