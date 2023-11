Dionysos « L’Extraordinarium » LA BELLE ELECTRIQUE, 14 février 2024, GRENOBLE.

Dionysos « L’Extraordinarium » LA BELLE ELECTRIQUE. Un spectacle à la date du 2024-02-14 à 20:00 (2024-02-14 au ). Tarif : 39.0 à 39.0 euros.

La Belle Électrique PLATESV-D-2022-005154 / 005155 / 00515 présente en accord avec Zouave Dionysos revient à ses premiers amours rock n’roll pour fêter ses 30 ans ! Plus qu’un concert, c’est un véritable spectacle de rock n’roll à 360 degrés incluant chansons et mise en scène des personnages emblématiques de l’histoire du groupe. De la magie, de l’adrénaline, de l’émotion et des (invités) surprises ! Tout l’univers de Dionysos revisité, plus exactement augmenté car le spectacle comprendra également de nouvelles chansons, histoires et spin-off de personnages. Comment le Jack de la mécanique du cœur est devenu le Giant Jack de Monsters in love ? Le retour du Jedi aura-t-il bien lieu ? Vous le saurez en visitant l’Extraordinarium de Dionysos sur la scène de La Belle Électrique de Grenoble le 14 février 2024. Dionysos

Votre billet est ici

LA BELLE ELECTRIQUE GRENOBLE 12 ESPLANADE ANDRY FARCY Isère

39.0

EUR39.0.

Votre billet est ici