French 79 LA BELLE ELECTRIQUE, 1 février 2024, GRENOBLE.

French 79 LA BELLE ELECTRIQUE. Un spectacle à la date du 2024-02-01 à 20:00 (2023-11-10 au ). Tarif : 27.1 à 27.1 euros.

Gratuit pour les moins de 10 an(s) French 79 – France – Électro Puisant ses racines chez Erik Satie et Jean-Michel Jarre, puis chez Air ou Daft Punk, Simon Henner aka French 79 écrit une nouvelle page de la French Touch en deux albums seulement : Olympic (2016) et Joshua (2019). Les titres phares du producteur marseillais Between the Buttons, Diamond Veins et Hometown sont devenus des hits internationaux et ont contribué à dessiner les contours d’un nouvel univers musical. De retour d’une tournée mondiale remarquée comme une expérience scénique immanquable, le producteur prépare la sortie de son nouvel album, Teenagers, attendu le 6 mai 2023. Il complète ainsi son palmarès de parrain de la scène électronique française qu’il avait déjà investie avec Husbands, Nasser ou encore Kid Francescoli. French 79 French 79

Votre billet est ici

LA BELLE ELECTRIQUE GRENOBLE 12 ESPLANADE ANDRY FARCY Isère

27.1

EUR27.1.

