Ascendant Vierge LA BELLE ELECTRIQUE, 19 janvier 2024, GRENOBLE. Un spectacle à la date du 2024-01-19 à 20:00. Tarif : 29.5 à 29.5 euros. La Belle Électrique présente en accord avec AMS Après des premiers singles sortis en 2019 suivis de l'EP Vierge sorti en 2020, le duo ascendant vierge présente son premier album Une Nouvelle Chance. Apparaissant sur la pochette de l'album comme les rescapés d'un crash aérien qui pourrait bien être une métaphore pour notre temps, ascendant vierge nous invite à appréhender son premier album comme Une Nouvelle Chance, aussi littéralement qu'allégoriquement

LA BELLE ELECTRIQUE GRENOBLE 12 ESPLANADE ANDRY FARCY Isère

