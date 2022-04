Ut4M Grenoble (Ultra tour des 4 Massifs) Grenoble Centre Ville Grenoble Catégories d’évènement: Grenoble

L'Ut4M (Ultra tour des 4 Massifs), l'ultra-trail qui traverse les 4 massifs entourant Grenoble : le Vercors, la Chartreuse, le Taillefer et Belledonne.

"L'Ut4M, là où la magie se produit !"

Avec 12 courses de 20 à 160 km et offrant près de 90 combinaisons possibles, l'Ut4M se place comme l'un des évènements de trail majeur en France, tant par la beauté des lieux que par son nombre de participants. D'où un slogan représentatif : "l'Ut4M, là où la magie se produit !"

Pour ses 10 ans, l'évènement s'annonce grandiose avec des parcours revisités, l'invitation des gagnants historiques et des temps forts au coeur de Grenoble, capitale des Alpes.

21 – 24 juillet 2022
Grenoble Centre Ville, Place Victor Hugo 38 000 Grenoble

