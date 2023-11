Amant A Mi-Temps COMEDIE DE GRENOBLE, 21 mars 2024, GRENOBLE.

Amant A Mi-Temps COMEDIE DE GRENOBLE. Un spectacle à la date du 2024-03-21 à 21:00 (2024-02-01 au ). Tarif : 19.0 à 19.0 euros.

Une comédie Extra-conjugale ! Vincent, marié, père de 2 enfants adore sa femme… et sa maîtresse à qui il rend une visite régulière du lundi 15h au mercredi 15h. Christian, marié, père de 2 enfants adore sa femme… et sa maîtresse à qui il rend une visite régulière du mercredi 15h au vendredi 15h. Entre les deux, il y a Patricia, très bien organisée, jusqu’au jour où… « Les Français sont les meilleurs amants du monde, c’est ce qui se dit ! Ce sont aussi les plus infidèles… c’est ce qui se dit aussi ! » Amant A Mi-Temps

Votre billet est ici

COMEDIE DE GRENOBLE GRENOBLE 1 Rue Pierre Dupont Isère

19.0

EUR19.0.

Votre billet est ici