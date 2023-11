Valentin Reinehr : Le Bègue Part En Rodage COMEDIE DE GRENOBLE, 18 janvier 2024, GRENOBLE.

Valentin Reinehr : Le Bègue Part En Rodage COMEDIE DE GRENOBLE. Un spectacle à la date du 2024-01-18 à 19:00 (2024-01-18 au ). Tarif : 24.0 à 24.0 euros.

Valentin Reinehr, l’humoriste Bègue préféré des Français (c’est normal, car c’est le seul) revient avec une heure de stand-up 100%corrosif. Dans ce spectacle, il se livre et raconte son parcours d’emmerdeur professionnel. Préparez vous à rencontrer le bègue le plus bavard de l’Hexagone… Vous allez assister à un show survolté. Valentin ne se donne qu’une seule mission, pour ce spectacle : Vous emmerdez ! Valentin Reinehr a cumulé plus de 25 000 000 de vue grâce à son passage à « La France a un incroyable talent » en 2019. Depuis 2022, Valentin est membre de la troupe du Jamel Comedy Club ! Valentin Reinehr Valentin Reinehr

Votre billet est ici

COMEDIE DE GRENOBLE GRENOBLE 1 Rue Pierre Dupont Isère

24.0

EUR24.0.

Votre billet est ici