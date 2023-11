LA BRASSERIE DE L IMPRO COMEDIE DE GRENOBLE Catégories d’Évènement: Grenoble

Isère LA BRASSERIE DE L IMPRO COMEDIE DE GRENOBLE, 8 décembre 2023, GRENOBLE. LA BRASSERIE DE L IMPRO COMEDIE DE GRENOBLE. Un spectacle à la date du 2023-12-08 à 19:00 (2023-12-08 au ). Tarif : 14.0 à 14.0 euros. Des improvisations à la carte ! Le public choisit dans un menu à sa disposition un thème ou une catégorie d’improvisation pour mettre les comédiens au défi de lui concocter des histoires douces, salées ou pimentées. Le chef de salle s’occupe de prendre les commandes. Les quatre serveurs-improvisateurs de Latiag se chargent de vous régaler avec un plat digne des plus grandes tables. Spécialité maison, plat surprise ou gourmandises du chef, il y en aura pour tous les goûts ! Si vous avez faim d’impro, ce spectacle est fait pour vous ! LA BRASSERIE DE L IMPRO Votre billet est ici COMEDIE DE GRENOBLE GRENOBLE 1 Rue Pierre Dupont Isère 14.0

EUR14.0. Votre billet est ici Détails Catégories d’Évènement: Grenoble, Isère Autres Lieu COMEDIE DE GRENOBLE Adresse 1 Rue Pierre Dupont Ville GRENOBLE Departement Isère Lieu Ville COMEDIE DE GRENOBLE latitude longitude 45.18116047829247;5.716051407478894

COMEDIE DE GRENOBLE GRENOBLE Isère https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/grenoble/