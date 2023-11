Un Parisien à Grenoble COMEDIE DE GRENOBLE Catégories d’Évènement: Grenoble

Isère Un Parisien à Grenoble COMEDIE DE GRENOBLE, 21 novembre 2023, GRENOBLE. Un Parisien à Grenoble COMEDIE DE GRENOBLE. Un spectacle à la date du 2023-11-21 à 20:00 (2023-11-21 au ). Tarif : 19.0 à 19.0 euros. Paul, un cadre parisien, apprend qu’il est envoyé par son employeur à… Grenoble. Il a donc un entretien avec sa nouvelle boss, Sarah, grenobloise. Cependant, une fois arrivé, Paul découvre la ville, son climat, son dialecte et les autochtones… Va t il réussir à s’adapter? Cette comédie est à la fois touchante et hilarante avec les préjugés que l’on connaît entre ces 2 villes mais l’amour va probablement secouer tout ça. Un Parisien à Grenoble Votre billet est ici COMEDIE DE GRENOBLE GRENOBLE 1 Rue Pierre Dupont Isère 19.0

EUR19.0. Votre billet est ici Détails Catégories d’Évènement: Grenoble, Isère Autres Lieu COMEDIE DE GRENOBLE Adresse 1 Rue Pierre Dupont Ville GRENOBLE Departement Isère Lieu Ville COMEDIE DE GRENOBLE latitude longitude 45.18116047829247;5.716051407478894

COMEDIE DE GRENOBLE GRENOBLE Isère https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/grenoble/