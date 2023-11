Printemps Des Jeunes Interprètes #3 Trio Pantoum: Brahms, Dvorak AUDITORIUM DU MUSEE, 23 mars 2024, GRENOBLE.

Printemps Des Jeunes Interprètes #3 Trio Pantoum: Brahms, Dvorak AUDITORIUM DU MUSEE. Un spectacle à la date du 2024-03-23 à 20:30 (2024-03-23 au ). Tarif : 16.8 à 16.8 euros.

Huit jeunes musiciens pour fêter l’arrivée des beaux jours et donner une nouvelle jeunesse à la musique classique…Le Printemps des Jeunes Interprètes, placé sous le signe d’une ardente fraîcheur, offre la scène à de jeunes artistes prometteurs, vivant leur passion et souhaitant la transmettre à leur public. Un, deux ou trois concerts ? Nul doute que vous vous laisserez entraîner par cette vague d’enthousiasme printanier !20h30 – Concert #3 Trio Pantoum : Hugo Meder violon | Bogeun Park violoncelle | Virgile Roche pianoLauréat du concours International de Musique de Chambre de LyonBrahms : Trio n°3 op.?101 en do mineurSuk : Élégie op.?23Dvo?ák : Trio n°4 op.?90 en mi mineur « Dumky »

Votre billet est ici

AUDITORIUM DU MUSEE GRENOBLE 5, place de Lavalette Isère

16.8

EUR16.8.

Votre billet est ici